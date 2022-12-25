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مصدر دبلوماسي تركي: أردوغان يناقش مقترح بوتين إنشاء "مركز للغاز" خلال اجتماع مع الحكومة

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مصدر دبلوماسي تركي: أردوغان يناقش مقترح بوتين إنشاء
Globallookpress
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يترأس اجتماعا للحكومة
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أعلن مصدر دبلوماسي تركي لوكالة "نوفوستي"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيناقش مع الحكومة اليوم الاثنين، آليات تنفيذ مشروع محور الغاز الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

هذا وقد أوعز الرئيسان الروسي والتركي في وقت سابق، بالعمل بشكل مفصّل على مسألة إنشاء مركز للغاز في تركيا. حيث أنه من خلال هذا المركز، بشكل خاص، يُمكن تحويل خط إمدادات الغاز الروسي من السيل الشمالي المتضرر.

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هذا وستعقد الحكومة التركية اجتماعها الأخير غدا لعام 2022 برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، وسيكون الموضوع الرئيسي للاجتماع هو مسألة الغاز. ويشمل ذلك الربط بالمنظومة الوطنية للغاز المكتشفة في البحر الأسود ومشروع "محور الغاز" الذي اقترحه الرئيس الروسي." بحسبما ذكره المصدر للوكالة.

الجدير بالذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، كان قد قال في وقت سابق "إن العمل جار لإنشاء مركز للغاز في تركيا، وقد يتم اتخاذ قرار بشأنه في عام 2023."

المصدر: نوفوستي

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