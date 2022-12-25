"بوليتيكو": لن تنقل واشنطن أنظمة "باتريوت" إلى كييف حتى يتم تدريب القوات الأوكرانية

اشترطت الولايات المتحدة على القوات الأوكرانية، إنهاء التدريب على منظومات الدفاع الجوي "باتريوت"، ليتم نقلها إلى أوكرانيا.

وقال متحدث باسم البنتاغون، إن النظام الذي يتضمن عدة مركبات دعم، مع محطات تحكم ورادارات ومولدات، لن يكون على الأرجح في ساحة المعركة لعدة أشهر أخرى.

وبحسب وكالة "بوليتيكو": "لن يسلم الجيش المنظومات إلى أوكرانيا حتى يتم تدريب الأوكرانيين بشكل كامل على كيفية استخدامها".

وتشير المصادر، إلى أن تدريب الجنود الأوكران سيستغرق عدة أشهر، وهناك حاجة إلى 90 شخصا من العسكريين المدربين تدريبا خاصا لضمان تشغيل المنظومة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن واشنطن ستزود كييف بأنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات، بالإضافة إلى ذلك، وعد الزعيم الأمريكي بتدريب القوات الأوكرانية على الاستخدام الصحيح لنظام الدفاع الجوي.

المصدر: لينتا.رو