الجنود البيلاروسيون مستعدون لتشغيل منظومات إس-400 وإسكندر

أعلن رئيس الإدارة الرئيسية للعمل الأيديولوجي بوزارة الدفاع في بيلارس ليونيد كاسينسكي، اكتمال إعداد كوادر الجيش البيلاروسي المكلفين بتشغيل أنظمة صواريخ إسكندر و إس-400.

وأعلن المسؤول البيلاروسي الأحد "أكمل الجنود وطواقم الرصد والتحكم المكلفين بتشغيل منظومات إسكندر، وإس -400 دورة تدريبية كاملة في مراكز التدريب القتالي المشترك للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس". وأضاف "هذه المنظومات باتت اليوم جاهزة تماما لأداء مهامها المنشودة".

وفيما يتعلق بالعمل على الطائرات التي تحمل ذخائر خاصة قال كاسينسكي يجري إعداد "طواقم الطيران والطواقم الفنية والتقنية المساعدة" العاملين على الطائرات التي تم ترقيتها لحمل ذخائر خاصة".

في وقت سابق، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن أنظمة الصواريخ الروسية إس-400 وإسكندر قد تم نشرها في بيلاروس لأداء مهمات قتالية. وأشار في السياق نفسه إلى أن بيلاروس، بمساعدة روسيا، تعد طواقم للعمل على الطائرات القادرة على حمل ذخيرة خاصة. وفي مؤتمر صحفي بعد محادثات أجراها مع لوكاشينكو في 19 ديسمبر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستواصل تدريب طواقم طائرات سلاح الجو البيلاروسي التي تمت ترقيتها لحمل ذخائر جوية برؤوس حربية خاصة.

المصدر: تاس