استطلاع: معظم الألمان يعارضون نقل الدبابات إلى أوكرانيا

تدل نتائج استطلاع جديد للرأي العام على أن معظم الألمان يعارضون تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا على شكل دبابات ألمانية الصنع، وتتمتع هذه المبادرة بأقل دعم بين ناخبي الأحزاب المعارضة.

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وعبر 45% من الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته شركة "YouGov" للتحليل بطلب من وكالة "DPA" الإخبارية، عن معارضتهم لنقل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، فيما أعلن 33% عن تأييدهم لهذا التسليم، وامتنع 22% عن الإجابة.

ويتمتع هذا الطلب الموجه إلى الحكومة بأكبر دعم بين ناخبي حزب الخضر. أما ناخبو الحزبين الآخرين المشاركين في الحكومة فمعضمهم يعارضون هذه المبادرة (41% مقابل 40% في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، و42% إلى 33% في الحزب الديمقراطي الحر).

وبين ناخبي ائتلاف المعارضة (الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي) فيعارض 43% منهم هذه المبادرة، في حين يؤيدها 38% منهم. وتتمتع الفكرة بأقل دعم بين ناخبي حزب البديل من أجل ألمانيا (76% ضدها مقابل 13% لصالحها)، وحزب اليسار (52% ضدها مقابل 32% لصالحها).

وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قد أعلن سابقا، ردا على الدعوات لتزويد كييف بالدبابات الألمانية، أن بلاده لا تنوي اتخاذ أي خطوات بانفراد، ولا تريد إثارة التصعيد بين روسيا والناتو. كما قال إن برلين ليست ولن تصبح طرفا في النزاع بأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي