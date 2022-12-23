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وسائل النقل الكهربائية في شوارع كييف خارج الخدمة (صور)

أخبار العالم

وسائل النقل الكهربائية في شوارع كييف خارج الخدمة (صور)
Gettyimages.ru
شوارع العاصمة كييف
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أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو أن سلطات كييف أزالت كافة وسائل النقل الكهربائية من شوارع العاصمة.

وكتب العمدة في قناته على "تيلغرام": "توقف تسيير حافلات الترام وحافلات الترولي باص بسبب النقص في موارد الطاقة الكهربائية. حيث سيتم استبدال وسائط النقل في المدينة بالحافلات العادية."

وسائل النقل الكهربائية في شوارع كييف خارج الخدمة (صور)
Gettyimages.ru
محطات مترو متوقفة عن العمل في العاصمة كييف

وحدّد العمدة أن مترو كييف سيستمر في العمل حاليا، مبينا أن 50 محطة من أصل 52 مفتوحة في الوقت الحالي.

وسائل النقل الكهربائية في شوارع كييف خارج الخدمة (صور)
Gettyimages.ru
الترامواي في شوارع كييف قبل توقف عملها

وسائل النقل الكهربائية في شوارع كييف خارج الخدمة (صور)
Globallookpress
حافلة الترامواي وسط كييف

يُشار إلى أنه في وقت سابق، عرضت قناة "سكاي نيوز" البريطانية صورا من الأقمار الصناعية لمدينة كييف تظهر خسارتها للطاقة الكهربائية بشكل كامل تقريبا.

المصدر: Lenta.ru

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