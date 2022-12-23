وسائل النقل الكهربائية في شوارع كييف خارج الخدمة (صور)

أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو أن سلطات كييف أزالت كافة وسائل النقل الكهربائية من شوارع العاصمة.

وكتب العمدة في قناته على "تيلغرام": "توقف تسيير حافلات الترام وحافلات الترولي باص بسبب النقص في موارد الطاقة الكهربائية. حيث سيتم استبدال وسائط النقل في المدينة بالحافلات العادية."

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وحدّد العمدة أن مترو كييف سيستمر في العمل حاليا، مبينا أن 50 محطة من أصل 52 مفتوحة في الوقت الحالي.

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يُشار إلى أنه في وقت سابق، عرضت قناة "سكاي نيوز" البريطانية صورا من الأقمار الصناعية لمدينة كييف تظهر خسارتها للطاقة الكهربائية بشكل كامل تقريبا.

المصدر: Lenta.ru