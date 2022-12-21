دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 58 مرة خلال اليوم الماضي

أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية بالمركز المشترك للإشراف وتنسيق المسائل الخاصة بجرائم الحرب الأوكرانية بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 58 مرة خلال اليوم الماضي.

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وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "تلغرام"، اليوم الأربعاء: "خلال الساعات الـ24 الأخيرة أبلغت البعثة عن 58 واقعة لإطلاق النار من جانب الوحدات المسلحة الأوكرانية. وفي اتجاه دونيتسك استخدم العدو الأنظمة الصاروخية والمدفعية من عيار 155 ملم، وفي اتجاه ياسينوفاتايا – المدفعية من عيار 152 و122 ملم ومدافع الهاون من عيار 120 ملم، وفي اتجاه غورلوفكا – الأنظمة الصاروخية والمدفعية من عيار 155 و152 ملم. وأطلق العدو 234 قذيفة مختلفة".

وأضاف البيان أن 10 تجمعات سكنية تعرضت للقصف الأوكراني وهي دونيتسك وغولموفسكي وجوفانكا ومايورسك وشيروكايا بالكا وغورلوفكا وياسينوفاتايا وكاشتانوفويه وترويتسكويه وماكييفكا.

وتابع أنه لا توجد هناك أي معلومات حول وقوع ضحايا بين السكان المحليين في اليوم الماضي.

المصدر: نوفوستي