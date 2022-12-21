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مصدر: القوات الأوكرانية تعد أرتيوموفسك للمعارك داخل المدن

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مصدر: القوات الأوكرانية تعد أرتيوموفسك للمعارك داخل المدن
AP
مدينة أرتيوموفسكي (باخموت)، أوكرانيا
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صرح ضابط الشرطة بجمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، بأن القوات الأوكرانية تعد مدينة أرتيوموفسك (باخموت) بجمهورية دونيتسك لخوض معارك داخل المدن .

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وقال ماروتشكو في حديث لوكالة "نوفوستي": "تجري في التجمع السكني أرتيوموفسك التحضيرات النشطة لخوض الأعمال القتالية في المدينة".

وتابع أن المخابرات سجلت تشييد تحصينات في المدينة وإنشاء مناطق محصنة وحفر خنادق، مضيفا: "ويستخدمون السكان المدنيين بمن فيهم النساء في هذه الأعمال".

المصدر: نوفوستي

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