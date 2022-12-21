سفارة روسيا في واشنطن: المالية الأمريكية لم تلغ العوائق أمام المنتجات الزراعية الروسية

قال أندريه ليدينيف نائب السفير الروسي في واشنطن، إن وزارة االمالية الأمريكية، في تراخيصها العامة المحددة لاستثناءات من العقوبات، لم تلغ العوائق أمام المنتجات الزراعية الروسية.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: " نحن نرى في ذلك محاولة أخرى من قبل الإدارة الأمريكية، للتشبث بالقيود الأحادية الكثيرة العديمة العقلانية. لقد عانى الجميع من العقوبات الأخيرة، وطبعا في المقام الأول الدول الفقيرة التي تتعرض لضغوط غير مسبوقة بسبب تشوهات السوق التي أثارتها واشنطن".

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ووفقا له، تصطدم بعواقب العقوبات كذلك "الشركات التي ترفض تنفيذ العمليات التجارية لخوفها من انتهاك بدون قصد العدد الهائل للحواجز التي فرضها الأمريكيون ".

وشدد ليدينيف على أنه في التراخيص التي نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية، والتي يُزعم أنها تهدف إلى إلغاء العقوبات بما في ذلك في قطاع الأغذية، لم يرد أي ذكر لوضع الصادرات الزراعية الروسية المحاصرة.

وقال: " لا يزال مصدرو الحبوب والأسمدة الروس، الذين بدونهم يستحيل حل مشاكل الأمن الغذائي العالمي، يصطدمون بتكاليف تأمين باهظة للغاية، وعقبات في المعاملات المالية، وصعوبات في بناء الخدمات اللوجستية".

ووفقا له، تتطلب عملية فك الطوق عن الحبوب والأسمدة الروسية وضمان خروجها من الموانئ الغربية لنقلها مجانا إلى البلدان الفقيرة، شهورا من المفاوضات.

المصدر: تاس