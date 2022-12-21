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الأمم المتحدة لم تؤكد زيارة زيلينسكي مقرّها في نيويورك

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الأمم المتحدة لم تؤكد زيارة زيلينسكي مقرّها في نيويورك
Legion-Media Sipa USA
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أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمانة العامة ليست على علم بنيّة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي زيارة مقرها خلال زيارته للولايات المتحدة.

وقال دوجاريك "لا نعرف شيئا عن مثل هذه الزيارة".

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وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد يجري زيارة مفاجئة لواشنطن الأربعاء، للقاء نظيره الأمريكي جو بايدن لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وبحسب مصادر لشبكة "سي إن إن"، فإن التحضيرات للزيارة لم تنته بعد، وتسعى واشنطن للتعتيم عليها نظرا لاعتبارات أمنية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية بأن زيلينسكي يعتزم إلقاء خطاب أمام الكونغرس خلال زيارته.

المصدر: نوفوستي

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