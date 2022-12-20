ظهور جديد لمرافقي زيلنسكي بشارات النازية

نشرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، صورة لها مع أحد مرافقي ارئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بمدينة أرتيموفسك بجمهورية دونيتسك، وعلى صدره شارة أعتى فرق النازية بجيش هتلر.

والتقطت الصور في مدينة أرتيموفسك (الاسم الأوكراني باخموت) في جمهورية دونيتسك الشعبية حيث ظهر فيها أحد الجنود وعلى صدره شعار فرقة "رؤوس الموت" النازية.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها فلاديمير زيلينسكي وفريقه مثل هذه الصور على الشبكات الاجتماعية. حيث نشر رئيس أوكرانيا في سبتمبر صورة مع مقاتل من القوات الأوكرانية، يظهر فيها رموز نازية.

كما نشر مرة أخرى صورة لجندي يظهر على بزته شعار فرقة "رؤوس الموت" النازية وفي كلا الحالتين تم حذف الصور لاحقا.

المصدر: نوفوستي