الخارجية الروسية تحذر من عواقب تحديد سقف لسعر الغاز الروسي

صرح السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية، يوري سينتيورين، بأن مبادرة الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف سعر الغاز الروسي تتناقض مع قواعد السوق وستؤدي إلى تدهورها.

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وقال السفير: "قد تكون هناك أفكار مجنونة مختلفة في هذا المجال، فهذه بالتأكيد إجراءات لا يمكن اعتبارها أفكارا سوقية. هذه هي أدوات مضادة للسوق. في رأيي سيؤدي كل ذلك إلى عواقب سيئة مثل تدهور الأسواق ورفض وانتهاك للقانون الدولي".

وأضاف أن مثل هذه المبادرات وبحثها "تزعزع استقرار الأسواق وترفع مستوى الغموض، ويمكن القول إن الحديث يدور عن حجم كبير من القرارات السياسية التي تؤثر على العملية الاقتصادية".

وتساءل: "هل يمكن الموافقة على ذلك؟".

وأفادت وسائل إعلام، سابقا، بأن التشيك التي تترأس حاليا مجلس الاتحاد الأوروبي، اقترحت خفض السقف المحتمل لسعر الغاز الروسي من 275 يورو لكل ميغاواط ساعة إلى 188 يورو لكل ميغاواط ساعة.

ومن المتوقع أن يبحث وزراء طاقة بلدان الاتحاد الأوروبي مسألة تحديد سقف لسعر الغاز الطبيعي الروسي.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سابقا، في تعليقه على فكرة الغرب للحد من أسعار موارد الطاقة الروسية، إن موسكو لن تصدر أي شيء إلى الخارج إذا كان يتعارض مع مصالحها الوطنية.

المصدر: نوفوستي