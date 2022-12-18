زاخاروفا تتندّر على حال الاتحاد الأوروبي برعاية طبيبة توليد

تندّرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على أوضاع الاتحاد الأوروبي، وقالت إنه بالنظر لحال الاتحاد المتعسّر، يتبيّن السبب من وراء تعيين طبيبة نسائية رئيسة لمفوضيته.

الجدير بالذكر أن فون دير لاين تخرجت في كلية هانوفر للأمراض النسائية، وعملت مساعدة طبيب في العيادة النسائية بكلية هانوفر الطبية.

وفي وقت سابق اقترح بعض مستخدمي "تويتر" انتقال رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أوكرانيا، التي تعاني عسرا في الولادة.

المصدر: راديو سبوتنيك