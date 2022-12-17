قاض أمريكي: قرار إرسال مستشارين أمريكيين إلى أوكرانيا ضرب من الجنون

اعتبر القاضي الأمريكي أندرو نابوليتانو، أن إرسال مستشارين عسكريين أمريكيين إلى أوكرانيا، يعيد إلى الذاكرة بدايات حرب فيتنام.

وقال القاضي لقناة Judging Freedom على يوتيوب إن البنتاغون وصف الهدف من إرسال المستشارين الرقابة على تسليم الأسلحة لأوكرانيا، وأشار إلى خطورة هذه الإجراءات.

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وأضاف: "هكذا بدأت حرب فيتنام عندما تم إرسال بضع مئات من القوات إلى هناك كمستشارين".

ولفت إلى أن هذا يعني إما تغييرا حادا في أهداف الولايات المتحدة وغاياتها، أو رغبة في نشر قوات هناك.

وتابع: "ماذا سيحدث عندما يعود أحدهم إلى المنزل في حقيبة جثث؟ هذا أمر خطير للغاية".

وأعرب عن أسفه لأن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن قد يرسل قوات إلى أوكرانيا بقرار من جانب واحد، ووصف هذا القرار بالجنون.

المصدر: نوفوستي