الخارجية الأمريكية تتهرب من الإجابة عن سؤال حول سماح واشنطن لكييف باستهداف الأراضي الروسية

تهرب نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، من الإجابة على سؤال عما إذا كانت واشنطن "ما زالت تمنع كييف من استخدام الأسلحة الأمريكية في استهداف الأراضي الروسية".

قال باتيل ردا على السؤال: "إذا تحدثنا بشكل عام، لقد أوضحنا خلال هذا النزاع أن المساعدة الأمنية التي نقدمها تهدف إلى استخدامها من قبل أوكرانيا لحماية وحدة أراضيها وسيادتها، وحماية الأراضي التابعة لها داخل حدودها المعترف بها. هذه هي سياستنا".

ووفقا لصحيفة "التايمز" الأمريكية فإن البنتاغون أعطى تأييدا ضمنيا للهجمات الأوكرانية بعيدة المدى على أهداف داخل أراضي روسيا، بعد الضربات الروسية المتعددة ضد البنية التحتية الحيوية في كييف.

المصدر: تاس