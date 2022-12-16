واشنطن تنفي استعداد الجيش الروسي للهجوم على كييف

نفى جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، استعداد الجيش الروسي للهجوم على كييف في الوقت الراهن.

ونقلت "رويترز" عن كيربي: "لا أريد الخوض في تفاصيل المعلومات الاستخباراتية، لكننا لا نرى أي أدلة على تحضير روسيا للهجوم على كييف في الوقت الراهن".

وفي وقت سابق علق كيربي على التقارير التي تتحدث عن احتمال تزويد كييف بأنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات وفقا له، لا يستطيع البيت الأبيض تأكيد هذه التقارير.

وقبل ذلك، حددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن شروط تسليم أنظمة الدفاع الجوي باتريوت لأوكرانيا. وفي هذا الصدد أشار السياسي إلى أنه لن يوافق على نقلها لكييف إلا بوجود تقرير مفصل حول هذه المسألة من البنتاغون.

المصدر: RT