مستشار زيلينسكي يريد تصحيح "خطأ" ارتكبته الخارجية الأوكرانية لصالح فلسطين

قالت صحيفة Times of Israel، إن أليكسي أريستوفيتش مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، انتقد وزارة الخارجية الأوكرانية واتهمها بالتقصير والجمود.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن انتقادات أريستوفيتش هذه جاءت خلال تعليقه على دعم سلطات كييف لقرارات مؤيدة للفلسطينيين في الأمم المتحدة.

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في وقت سابق، وافقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار) على مشروع قرار بعنوان "الأعمال الإسرائيلية التي تمس الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

ونالت الوثيقة التي قدمتها فلسطين تأييد 98 دولة، بما في ذلك أوكرانيا، وصوت 17 ضدها وامتنع ممثلو 52 دولة عن التصويت.

وبحسب الصحيفة، قال أريستوفيتش خلال خطاب ألقاه في قمة الابتكار الأوكرانية- الإسرائيلية في وارسو، إن تصويت كييف لصالح القرار المؤيد للفلسطينيين كان خطأ يجب تصحيحه. وأشار إلى أن سبب موقف أوكرانيا في المنظمة الدولية مرتبط بالجمود في وزارة الخارجية الأوكرانية.

ووفقا للسفير الأوكراني يفغيني كورنيتشوك، لا علاقة لوزير الخارجية بتصريح أريستوفيتش.

وأضاف كورنيتشوك أنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن موقف كييف من القرارات الأخرى المتعلقة بإسرائيل.

المصدر: نوفوستي