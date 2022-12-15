وسائل إعلام: واشنطن سترسل إلى أوكرانيا معدات لتحويل الذخائر التقليدية إلى موجهة

كشف مسؤولون رفيعو المستوى، خطط الإدارة الأمريكية لإرسال مجموعات من المعدات لأوكرانيا تعمل بناء على نظام تحديد المواقع الذي سيسمح لكييف بتحويل الذخائر التقليدية إلى ذخائر موجهة.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، نحن نتحدث عن مجموعات ذخيرة الهجوم المباشر المشترك، التي طورتها الولايات المتحدة، والتي استخدمها الجيش الأمريكي سابقا لتحويل القنابل الجوية إلى قنابل ذكية وموجهة، يتم استخدامها على قاذفات القنابل أوالمقاتلين.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي ليس من الواضح ما إذا كان الرئيس جو بايدن أو أي من مستشاريه للأمن القومي قد وافق بالفعل على نقل هذه المجموعات إلى كييف.

المصدر: تاس