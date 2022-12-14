وسائل إعلام: الغرب يسعى لمنح كييف "ميزة حاسمة" في الأزمة مع روسيا

كشفت صحيفة "إيفنينغ ستاندرد" نقلا عن مسؤولين، أن الدول الغربية تدرس مقدار المساعدة التي سيتم تقديمها لأوكرانيا لمنحها "ميزة حاسمة" في الأزمة مع روسيا.

ووفقا للصحيفة، الغرب يسعى لمعرفة "ما يلزم لمنح أوكرانيا ميزة حاسمة دون شن هجوم ضد روسيا"، قد تتلقى كييف معدات للتصدي للاستراتيجيات العسكرية الروسية، واقترح أحد المسؤولين أنه يمكن تزويد أوكرانيا لاحقا بطائرات مقاتلة حديثة.

ويشير المسؤولون، إلى أن دعم كييف سيكون محدودا، لمنع تصعيد الصراع مع روسيا، ووفقا لأحد المسؤولين، لن يدعم الغرب الضربات على أراضي روسيا، باستثناء تلك التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالأعمال العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي