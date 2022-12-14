فرنسا تتعهد بتقديم 530 مليون يورو لإعمار البنية التحتية في أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال الأربعاء أن بلاده ستتلقى أكثر من 530 مليون يورو من باريس لإعمار البنية التحتية وتطوير المجال الرقمي.

وكتب شميغال يوم الأربعاء على تيليغرام "لدينا اتفاقيات عديدة بمبالغ تزيد عن 530 مليون يورو، لتطوير المجال الرقمي والإعمار السريع للبنية التحتية"، مؤكدا أن الحكومة الأوكرانية تمكنت من الحصول على ما مجموعه 1.5 مليار يورو خلال زيارة لفرنسا.

أوفقا لشميغال، ناقش الطرفان قضايا تأمين الأعمال التجارية من مخاطر الحرب، وتوريد أنظمة دفاع جوي فرنسية لأوكرانيا.

في يوم الأربعاء، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إن المشاركين في مؤتمر ضمان الدعم المالي لأوكرانيا الذي عقد الثلاثاء في باريس برئاسة ماكرون تمكنوا من جمع قرابة مليار يورو لكييف.

المصدر: تاس