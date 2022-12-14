سياسي فرنسي ينتقد طلب زوجة زيلينسكي لمولدات كهربائية

انتقد زعيم حركة "باتريوتس" الفرنسية والنائب السابق فلوريان فيليبو، طلب زوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إيلينا بنقل مولدات فرنسية إلى أوكرانيا.

وتساءل السياسي: "زوجة زيلينسكي السيدة الأولى، تأتي إلينا اليوم وتقول، أعطونا مولداتكم.. ماذا يفعلون بمليارات اليورو التي نرسلها لهم كل شهر؟".

وعقد مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا في باريس يوم الثلاثاء، حيث قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن قطاع الطاقة في أوكرانيا يحتاج إلى مساعدة عاجلة تبلغ حوالي 800 مليون يورو.

وطلب زيلينسكي، من المشاركين في الحدث 12 مليار يورو لاستعادة نظام الطاقة في البلاد.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، إن إجمالي المساعدات المقدمة لأوكرانيا، والتي تم جمعها نتيجة المؤتمر الدولي في باريس، تبلغ قرابة مليار يورو.

المصدر: نوفوستي