أوليانوف ردأ على بوريل ... أي محكمة خارج نطاق مجلس الأمن ستكون غير شرعية

أكد ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن مجلس الأمن الدولي هو الجهة الوحيدة المخولة بتشكيل محكمة للنظر في الأحداث الجارية في أوكرانيا

وقال أوليانوف، خلال مقابلة على الهواء أجراها من قناة روسيا 24 التلفزيونية، معلقا على كلمات رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل حول تشكيل محكمة جرائم حرب للنظر في أحداث أوكرانيا: "مجلس الأمن الدولي فقط يمكنه تشكيل المحاكم، ولا تستطيع الجمعية العامة للأمم المتحدة القيام بذلك، وإذا أصر خصومنا على التصرف من خلال الجمعية، فإن القرارات الصادرة ستكون غير شرعية ولا قيمة لها.

وفقا لأوليانوف، هذه "التحركات المندفعة" تشير لعدم قدرة سلطات الاتحاد الأوروبي على انتهاج سلوك أكثر عقلانية في الظروف الحالية". كما أنهم يجدون صعوبة كبيرة في تغيير السلوك الذي اتبعوه منذ فبراير من هذا العام. ومع ذلك يبدو لي أن هذا سيبدأ بالحدوث عاجلا أم آجلا ".

في نهاية سبتمبر، صرح بوريل لصحيفة بوليتيكو على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة عن الحاجة لتشكيل محكمة مستقلة "لمحاسبة الروس" على الانتهاكات التي قاموا بها في أوكرانيا.

وفي يوم الأربعاء أكد رئيس الدبلوماسية الأوروبية وجود خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن المقترح الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية لتشكيل محكمة.

المصدر: تاس