أوليانوف: سيستمر الغرب في اتخاذ مبادرات ضد روسيا بدافع القصور الذاتي

صرح المندوب الروسي الدائم لدى فيينا ميخائيل أوليانوف، أن الدول الغربية ستواصل بدافع القصور الذاتي، طرح مبادرات غريبة معادية لروسيا.

وقال الدبلوماسي يوم الأربعاء، على الهواء من قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "سيستمرون في العمل بالقصور الذاتي، للخروج ببعض المبادرات الغريبة التي تلحق الضرر بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يبدو لي أن هذا يمكن أن يستمر لفترة طويلة لأنهم ليسوا مستعدين بعد للتفكير بشكل نقدي في سياستهم تجاه العقوبات".

ووفقا لأوليانوف، توقع الغرب تأثيرا أكثر تدميرا من العقوبات المفروضة على روسيا، وأضاف: "في الواقع، اتضح أننا قادرون على تحمل هذا الهجوم بجدية تامة، لكن لا يمكنهم التفكير في أي شيء آخر، فهم يتحركون في مثل هذا الاتجاه المعادي".

المصدر: تاس