الدوما الروسي: وسائل الإعلام الممولة من الغرب تشكل خطرا على أمن روسيا القومي

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي للأمن ومكافحة الإرهاب، فاسيلي بيسكاريف، بأن وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، الممولة من الغرب، باتت تشكل خطرا على الأمن القومي الروسي.

وأوضح بيسكاريف، خلال جلسة مجلس الدوما: "أن وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، والتي تتلقى تمويلا غربيا، تحولت من الدعاية الكاذبة، والتدخل في الشؤون الروسية الداخلية، إلى التنظيم المباشر لعمليات التخريب وإعطاء التعليمات المباشرة لآليات تنفيذها".

وأضاف، أن لجنة مجلس الدوما لمكافحة الفساد، تمتلك عددا من الوثائق، والصور، ومقاطع الفيديو، التي تبين كيف يضع الغرب وينفذ خططه، لتقويض الاقتصاد، والقدرات الدفاعية، والبنى التحتية لروسيا.

المصدر: نوفوستي