بيسكوف: "باتريوت" ستصبح هدفا مشروعا للضربات الروسية في حال تسليمها إلى كييف

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن الكرملين بانتظار تصريح رسمي حول إمداد واشنطن لكييف بأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، منوها بأنها ستكون هدفا مشروعا للضربات الروسية في حال تم ذلك.

وأضاف المتحدث دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: " هذه كلها تقارير إعلامية حول عمليات تسليم محتملة.. التقارير الإعلامية غير موثوق بها. لذلك، سننتظر بعض المعلومات الرسمية".

بالمقابل لفت بيسكوف إلى أن هذه الأنظمة ستصبح بالتأكيد هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية في حال تسليمها إلى كييف.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله أن واشنطن تستعد لإرسال منظومة دفاع صاروخي "باتريوت" إلى أوكرانيا بهدف "تعزيز الدفاع ضد هجمات روسيا"

ووفقا لشبكة CNN الأمريكية فإن إدارة الرئيس جو بايدن، تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على خطط لإرسال هذه المنظومة إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن خطة البنتاغون لا تزال بحاجة إلى موافقة وزير الدفاع لويد أوستن قبل إرسالها إلى بايدن للتوقيع عليها.

من جهته رفض السكرتير الصحفي للبنتاغون، العميد في سلاح الجو، بات رايدر، التعليق على هذه المعلومات، قائلا إنه "ليس لديه ما يعلنه في الوقت الحالي".

المصدر: RT