تدمير طائرات مسيرة أوكرانية باستخدام نظام الدفاع الجوي Tor-M2U(فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير المسيرات الأوكرانية بواسطة نظام الصواريخ المضادة للطائرات "Tor-M2U" الروسية خلال سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ويُظهر الفيديو عمل أنظمة الصواريخ، إذ تم بمساعدة الرادار، كشف اقتراب مركبات جوية غير مأهولة أوكرانية، وبعد تحديد الأهداف، جرى إطلاق الصواريخ.

وأضاف البيان: "أثناء العمل القتالي، قام طاقم نظام الصواريخ المضادة للطائرات Tor-M2U في المنطقة العسكرية الغربية بتدمير مركبات استطلاع جوية بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وتتلخص المهام الرئيسية لـ "Tor"، في حماية المواقع المهمة استراتيجيا أو الوحدات العسكرية. وتتضمن النسخة المعدلة، حمولة ذخيرة بثمانية صواريخ موجهة مضادة للطائرات. تبدأ بالاطلاق بعد اكتشاف الهدف بثوان.

المصدر: نوفوستي