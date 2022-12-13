الولايات المتحدة تتهم 4 مواطنين روس بشراء معدات عسكرية خرقا للعقوبات

وجهت السلطات الأمريكية تهما جنائية إلى 4 مواطنين روس، تتعلق بشراء معدات عسكرية وأخرى ذات الاستخدام المزدوج في خرق للعقوبات الأمريكية ضد روسيا.

وجاء في البيانات الالكترونية لمحكمة الدائرة الشرقية بنيويورك أن المواطنين الروس يفغيني غرينين وبوريس ليفشيتس وسفيتلانا سكفورتسوفا وأليكسي إيبوليتوف كانوا منذ عام 2017 يستخدمون التحويلات المالية عبر عدد من الشركات الوهمية والحسابات المصرفية حول العالم لشراء مختلف الالكترونيات.

وحسب المواد القضائية، فإن تلك التجهيزات كانت تشمل الالكترونيات المتقدمة والأجهزة الدقيقة المستخدمة لتصميم وتطوير الحواسيب الكمومية والأسلحة فرط الصوتية والنووية، والتي قد يكون لها كذلك استخدام آخر في القطاعين العسكري والفضائي.

ويشار في المواد إلى أن الأجهزة أرسلت إلى بلدان مختلفة في آسيا وأوروبا قبل إرسالها إلى روسيا المحطة الأخيرة.

وفي وثيقة منفصلة متعلقة بهذا الملف، أكدت السلطات الأمريكية اعتقال مواطنين روسيين آخرين على الأراضي الأمريكية، وثالث المدعو فاديم كونوشينوك في إستونيا.

وتعتبر السلطات الأمريكية كونوشينوك ضابط أمن روسيا، وستطالب بتسليمه للولايات المتحدة.

وحسب السلطات الأمريكية، فإن المواطنين اللذين تم اعتقالهما في الولايات المتحدة ساعدا كونوشينوك في شراء مختلف الأجهزة وإرسالها إلى إستونيا. وتدعي أنه كان على اتصال بالمواطنين الأربعة المتهمين.

المصدر: تاس