صحيفة: موقف الأفارقة يختلف عن موقف واشنطن بما يخص أوكرانيا

ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن القادة الأفارقة والمسؤولين الأمريكيين لديهم وجهات نظر مختلفة حول حل الصراع في أوكرانيا.

وبحسب الصحيفة، يختلف الطرفان الإفريقي والأمريكي حول التكتيكات التي يجب استخدامها لتحقيق السلام.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الجانبين يختلفان بشأن التكتيكات التي يجب استخدامها لحل النزاع في أوكرانيا، حيث يعارض الأفارقة فكرة "معاقبة روسيا" وفكرة الإصرار على أن كييف يجب أن توافق على الحل.

وأشار المسؤول إلى أن القادة الأفارقة أوضحوا للبيت الأبيض أنهم يريدون ببساطة إنهاء الصراع، "يريد الأفارقة رؤية حل دبلوماسي لهذا النزاع. نحن، بشكل عام، أيضا، لكن لا شيء سينجح بدون أوكرانيا. يحدث التناقض عندما تعرب بعض الدول الإفريقية عن عدم رضاها على العقوبات، الأمر الذي يعقد الحل الدبلوماسي".

وقال مسؤولون إن إدارة جو بايدن في القمة الأمريكية - الإفريقية تسعى إلى التأكيد على الشراكة، في تعاملها مع الدول الإفريقية، مؤكدين على قدرات الولايات المتحدة وسط المنافسة العالمية العميقة على النفوذ مع القوى العالمية الأخرى، بحسب الصحيفة.

تعقد القمة الأمريكية - الإفريقية القادمة، التي بدأت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، في العاصمة الأمريكية يومي 13 و 15 ديسمبر.



