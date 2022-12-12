ساليفان: بايدن يؤيد منح العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي لدولة إفريقية

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان أن الرئيس جو بايدن يؤيد منح العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي لدولة إفريقية أثناء إصلاح المجلس.

وأكد ساليفان للصحفيين يوم الاثنين، أن الرئيس بايدن يعتزم الإعلان عن عدد من المبادرات الخاصة بإفريقيا خلال قمة الولايات المتحدة وإفريقيا في واشنطن قريبا.

وقال ساليفان إن "الرئيس يخطط للتأكيد على تمسكه بإصلاح مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك التأييد لمنح العضوية الدائمة في المجلس لبلد من القارة الإفريقية".

وأضاف أن "الرئيس يعتزم الإعلان عن تأييد الولايات المتحدة لانضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين بصفة العضو الدائم".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستتعهد باستثمار 55 مليار دولار في إفريقيا خلال السنوات الثلاث القادمة من أجل "التصدي لتحديات العصر الرئيسية".

يذكر أن القمة الأمريكية الإفريقية تنطلق في واشنطن يوم الثلاثاء 13 ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى 15 ديسمبر.

المصدر: تاس