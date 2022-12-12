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زيلينسكي يطلب من زعماء G7 مساعدة أوكرانيا بالغاز

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زيلينسكي يطلب من زعماء G7 مساعدة أوكرانيا بالغاز
Globallookpress Ukraine Presidency
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طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من زعماء دول مجموعة السبع مساعدة أوكرانيا بتوريدات الغاز.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة له، يوم الاثنين: "أطلب زيادة المساعدات لأوكرانيا في ما يتعلق بالغاز. وتسببت المشاكل مع محطات الطاقة الكهبائية بزيادة استهلاكنا للغاز بقدر أكبر مما كنا نخطط له".

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وتابع: "ولذلك فإننا بحاجة إلى مساعدات إضافية هذا الشتاء تحديدا".

وأوضح أن الحديث يدور عن حوالي ملياري متر مكعب من الغاز، مشيرا إلى أن "هذا ما ينبغي شراؤه بشكل إضافي".

وشدد زيلينسكي كذلك على ضرورة حفاظ أوكرانيا على الاستقرار في القطاع المالي وقطاع الطاقة والاستقرار الاجتماعي في العام القادم.

المصدر: تاس

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