لأول مرة.. أمير يجمع أبناءه من عشيقاته السابقات في صورة واحدة!

ظهر الأمير ألبرت، أمير موناكو، لأول مرة في صورة جماعية مع أبنائه من عشيقات سابقات له.

وفي الصورة غير العادية، التي التقطت في نيويورك، يظهر أمير موناكو (64 عاما)، مبتسما وهو يقف إلى جانب ياسمين جريمالدي (30 عاما)، وهي ابنته من نادلة أمريكية تدعى تمارا روتولو (61 عاما)، وأخوها غير الشقيق ألكسندر جريمالدي كوست (19 عاما)، ابن ألبرت من نيكول كوست (51 عاما)، مضيفة طائرة بالخطوط الجوية الفرنسية.

والتقت ياسمين والدها لأول مرة عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها، بعد أن أكد اختبار الحمض النووي أن الأمير ألبرت والدها. وقالت: "إنه لأمر رائع أن يحدث ذلك، ونحن نتمتع بعلاقة رائعة منذ ذلك الحين".

وأكد الأمير ألبرت أنه والد ألكسندر قبل تنصيبه حاكما للإمارة في عام 2005.

ولدى الأمير أيضا توأمان يبلغان من العمر 7 سنوات من زوجته، السباحة الأولمبية السابقة الأميرة تشارلين (44 عاما)، والتي تزوجها في عام 2011.

والأمير ألبرت، الابن الوحيد لأسطورة هوليوود غريس كيلي، التي قتلت بشكل مأساوي عن عمر يناهز 52 عاما، والتي كانت متزوجة من والده الراحل، أمير موناكو رينييه الثالث.

ولا يزال ألبرت يتمتع بعلاقة وثيقة مستمرة مع عشيقته السابقة كوست والتي تعمل الآن مصممة أزياء، وقد ظهرا سويا في حفلة خيرية العام الماضي.

المصدر: ديلي ميل