بيلاروس تكشف عن طلبات الحصول على الجنسية لعام 2022

أعلنت وزارة الداخلية في بيلاروس أن عدد طلبات القبول بالجنسية البيلاروسية لهذا العام بلغ 4075 أجنبيا، من بينهم 2811 أوكرانيا.

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وتابعت الداخلية البيلاروسية في بيان لها: "يتقدم آلاف الأجانب كل عام للحصول على الجنسية البيلاروسية، وقد تم النظر في العام الحالي في 4075 طلبا، من بينها 2811 أوكرانيا من العدد الإجمالي للطلبات. وقد تم اتخاذ قرار بالإيجاب في 3997 حالة منها".

في الوقت نفسه، أشار رئيس قسم المواطنة والهجرة في وزارة الداخلية أليكسي بيغون إلى الراغبين في أن يصبحوا جزءا من المجتمع البيلاروسي، يتعين عليهم أن يقيموا بشكل دائم في الجمهورية لمدة 5 سنوات، وأن يكون لديهم مصدر قانوني للدخل، والالتزام بأحكام دستور وتشريعات البلاد.

ونقلت قناة "تليغرام" التابعة لوزارة الداخلية البيلاروسية عن رئيس القسم قوله: "على سبيل المثال، فإن ارتكاب 3 مخالفات إدارية أو أكثر يعتبر أساسا لرفض طلب القبول بالجنسية".

المصدر: نوفوستي