لوكاشينكو: مينسك تحافظ على إنجازات العهد السوفيتي وتضاعفها

هنأ الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، سكان بلاده بيوم ثورة أكتوبر، معلنا أن بيلاروس تحافظ على إنجازات العهد السوفيتي وتضاعفها.

وجاء في رسالة تهنئة وجهها لوكاشينكو لأبناء بلاده بمناسبة الذكرى السنوية لثورة أكتوبر: "حافظت بيلاروس على إنجازات العهد السوفيتي وضاعفتها بإنجازات عهد الاستقلال. نحفظ في الذاكرة الأحداث المأساوية لتاريخنا ونخلد انتصارات وأسماء أبطال تاريخ آلاف السنين للشعب البيلاروسي، الذي تساعدنا نماذج شجاعته وحكمته في التغلب على التحديات وبناء أساس ثابت للمستقبل".

وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن "هذا الحدث (ثورة أكتوبر) أصبح رمزا لبداية العهد الجديد في تاريخ الشعب البيلاروسي الذي حصل على فرصة لإنشاء دولة وطنية في أراضيها وأن تصبح كيانا سياسيا متكاملا في منظومة العلاقات الدولية".

وتابع أن أكتوبر عام 1917 جعل أحلام الملايين من عمال العالم حول بناء المجتمع العادل على أساس سلطة الشعب والمسؤولية الاجتماعية المتبادلة والإنسانية واقعية".

وشدد على أن "هذه الأفكار لا تزال في الوقت الراهن بديلا حقيقيا للسياسة الاستعمارية للرأسمالية في شكلها الحديث والمشروع السوفيتي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية المؤسس على مساواة حقوق الأمم واحترام ثقافاتها وتقاليدها، لا يزال حتى اليوم منارة بالنسبة للدول التي تسعى للعيش في السلام والخلق للصالح العام".

المصدر: نوفوستي