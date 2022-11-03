لابيد يهنئ نتنياهو بفوزه في الانتخابات

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، منافسه بنيامين نتنياهو ‏بفوزه في الانتخابات، وأكد استمرار نضاله حتى العودة إلى السلطة.





وكتب لابيد على "تويتر": "تحدثت الليلة مع رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو وهنأته بفوزه في الانتخابات، إن دولة إسرائيل فوق كل اعتبار سياسي وأتمنى لنتنياهو التوفيق من أجل شعب إسرائيل".

وتابع: "أبلغت نتنياهو أنني أصدرت تعليماتي لجميع فروع ديوان رئيس الوزراء للتحضير لانتقال منظم للسلطة".

وأكد لابيد، في تغريدة أخرى انه "سيواصل النضال، بالاستعانة بفريق عمله، ومع أقوى منطقة في إسرائيل ومئات الآلاف من أنصار حزب "يش عتيد"، سنقاتل حتى نعود إلى السلطة، لا تستسلموا أبدا".

وفي يوم الثلاثاء الماضي، أجرت إسرائيل خامس انتخابات برلمانية مبكرة خلال 3 سنوات، وفاز حزب الليكود برئاسة رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، بمعظم الأصوات، وسيعتمد الائتلاف اليميني الديني الذي قد يتم تشكيله على أغلبية برلمانية واثقة من 65 صوتا في الكنيست المكون من 120 مقعدا.

وحصلت كتلة خصومه برئاسة رئيس الوزراء الحالي، زعيم حزب "يش عتيد"، يائير لابيد، على 45 صوتا، فيما حصلت الأحزاب العربية على 10 أصوات أخرى.

المصدر: وكالات