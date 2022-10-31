نيبينزيا: أكثر من 70 سفينة انتهكت قواعد صفقة الحبوب

أعلن الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن أكثر من 70 سفينة أدينت بانتهاك قواعد صفقة الحبوب في البحر الأسود أثناء عملها، بما في ذلك محاولات التهريب.

وأضاف نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن الدولي: "أثناء تنفيذ مبادرة البحر الأسود، تم احتجاز أكثر من 70 سفينة، بل وتم إيقاف بعضها بسبب انتهاكات منهجية تتعلق بعدم الامتثال لقواعد الملاحة في ممر الحبوب البحرية ومحاولات التهريب في مخابئ مجهزة بشكل خاص".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، يوم الاثنين، إنه "حتى توضيح الوضع المتعلق بالهجوم الإرهابي الذي ارتكبته أوكرانيا يوم 29 أكتوبر ضد السفن الحربية والمدنية في مدينة سيفاستوبول، تم تعليق مرور السفن عبر الممر الآمن المحدد بموجب مبادرة البحر الأسود".

وشددت الوزارة على أن روسيا لم تنسحب من "مبادرة البحر الأسود"، بل تعلق العمل بالاتفاقات.

المصدر: نوفوستي