بوتين يعرب عن تعازيه لنظيره الإيراني بعد الهجوم الإرهابي في شيراز

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد الهجوم الإرهابي في شيراز، الذي أسفرعن وقوع ضحايا، كما أكد استعداده لزيادة التعاون في مكافحة الإرهاب.

وقال الكرملين اليوم الخميس، إن بوتين أعرب في برقية عن تعازيه لنظيره الإيراني في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة شيراز، كما أكد "استعداد الجانب الروسي لزيادة تعزيز التعاون مع الشركاء الإيرانيين في مجال مكافحة الإرهاب".

وأشار الرئيس الروسي في برقية التعزية أنه من الصعب تخيل جريمة أكثر دناءة من قتل المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، داخل جدران مكان مخصص للعبادة.

وأضاف أن الإرهاب لا ينتهك القوانين فحسب، بل ينتهك أيضا قواعد الأخلاق الإنسانية.

وأسفر هجوم إرهابي نفذه مسلحون أمس الأربعاء، في مسجد بمدينة شيراز عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات.

المصدر: نوفوستي