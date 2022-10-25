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العثور على جسم قد يكون لغما بأحد الممرات الإنسانية في البحر الأسود

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العثور على جسم قد يكون لغما بأحد الممرات الإنسانية في البحر الأسود
Globallookpress Pavlo GoncharKeystone Press Agency
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يعمل مركز التنسيق المشترك في إسطنبول على فحص جسم قد يكون لغما بحريا تم العثور عليه بأحد الممرات الإنسانية البحرية المحددة في إطار مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

ووفقا للمركز، يُسمح للقاطرة البحرية Sapphire وقارب البحث والإنقاذ SAR-02 بمغادرة ميناء أوديسا لإجراء فحص أولي للمجسم. وستغادر السفن إلى الموقع في القطاع الشمالي من الممر يوم الأربعاء 26 أكتوبر.

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وكانت روسيا وأوكرانيا وتركيا وهيئة الأمم المتحدة قد وقعوا على وثيقتين تتعلقان بمشكلة إمدادات الغذاء والأسمدة للأسواق العالمية، في 22 يوليو الماضي بإسطنبول، فيما يطلق عليها "صفقة الحبوب". وبموجب هذه الصفقة، يفترض التزام الأمم المتحدة بإزالة القيود المختلفة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، بينما يحدد الشق الأول من الصفقة خوارزمية تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، التي تسيطر عليها أوكرانيا.

المصدر: لينتا. رو

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