موسكو: لا نستبعد مساعدة دول غربية لكييف في صنع "قنبلة قذرة"

أكد نائب رئيس إدارة الخارجية الروسية للحد من الأسلحة وحظر الانتشار النووي، قنسطنطين فورونتسوف، أن روسيا لا تستبعد مساعدة بعض الدول الغربية لنظام كييف في صنع "قنبلة قذرة".

وقال فورونتسوف: "الهدف واضح وهو اتهام روسيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل. وتتوقع السلطات الأوكرانية وأسيادها الغربيون أن هذا سيؤدي إلى حملة قوية ضد روسيا، وتقويض الثقة في موسكو وشركائها، وعزل روسيا على الساحة الدولية".

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وأشار إلى أن الجانب الأوكراني بدأ في تنفيذ خطته وصناعة هذه القنبلة ونحن لا نستبعد مساعدة بعض الدول الغربية له، التي بحسب المعلومات الواردة، تتفاوض مع أوكرانيا حول توريد مكونات "القنبلة القذرة".

وفي وقت سابق، أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مكالمات هاتفية مع نظرائه في الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا عن قلقه إزاء خطط كييف لتفجير قنبلة قذرة، واتهام الجيش الروسي.

المصدر: تاس