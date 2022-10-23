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أوستن يبلغ شويغو بأهمية استمرار الاتصالات

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أوستن يبلغ شويغو بأهمية استمرار الاتصالات
AP Susan Walsh
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير لويد أوستن، أكد لنظيره الروسي سيرغي شويغو في محادثات هاتفية بينهما اليوم، أهمية استمرار الاتصالات بين الجانبين.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الأمريكية: "رفض الوزير أوستن أي ذريعة للتصعيد الروسي وشدد على أهمية استمرار الاتصالات على خلفية الحرب الروسية غير المشروعة وغير المبررة ضد أوكرانيا".

وأوضح البنتاغون أن المكالمة جاءت بمبادرة من الجانب الروسي استمرارا لمحادثات أجراها الجانبان الجمعة الماضي.

المصدر: نوفوستي

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