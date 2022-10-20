السفير الأمريكي السابق لدى الناتو: تصرفات الغرب زادت دعم الشعب الروسي لبوتين

قال السفير الأمريكي السابق لدى الناتو، روبرت هنتر، إن تصرفات الولايات المتحدة وحلف "الناتو" على مدى السنوات الـ20 الماضية أدت لزيادة الدعم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين الشعب.

وكتب هنتر في رسالة إلى صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "لفهم سبب دعم الجزء الأكبر من الرأي العام الروسي لبوتين علينا النظر في دور الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في التعامل تجاه مكانة روسيا في أوروبا لأكثر من 20 عاما".

وأضاف: "علينا إظهار الاحترام الواجب للشعب الروسي وتوفير مكان صالح في عالم ما بعد الحرب الأوكرانية لروسيا مع مطالبة روسيا بقبول القيود والمسؤوليات اللازمة"، مشيرا إلى أن "غالبية المواطنين الروس "في حالة استياء عميق تجاه الغرب"، ويعتقدون أنه منع روسيا من استعادة وضع القوة العظمى.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية لعام 1972، ونشرت أنظمة الدفاع الصاروخي في أوروبا الوسطى، وقررت أن تصبح أوكرانيا وجورجيا عضوين في الناتو في قمة الناتو لعام 2008.

المصدر: "سبوتنيك"