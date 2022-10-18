بيسكوف: خلال الضربات على أوكرانيا تم استخدام آليات روسية ولا معلومات بشأن المسيرات الإيرانية

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه جرى توجيه الضربات الروسية باتجاه كييف ومدن أخرى باستخدام تقنيات وآليات روسية، ولا معلومات لدينا بشأن المسيرات الإيرانية.

وقال بيسكوف للصحفيين "ليس لدينا مثل هكذا معلومات (حول شراء مسيرات من إيران)، المعدات الروسية المستخدمة (خلال العملية)، كما تعلمون كلها تقنيات وأليات روسية وبأسماء روسية، كل الأسئلة الأخرى يمكن توجيهها إلى وزارة الدفاع".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، إن الاتحاد الأوروبي سيحقق فيما إذا كانت روسيا تستخدم طائرات إيرانية بدون طيار هجومية في أوكرانيا.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قد نفى أمس الاثنين، الأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام الأمريكية حول مزاعم توريد أسلحة إيرانية إلى الجانب الروسي لاستخدامها في الأعمال العدائية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي