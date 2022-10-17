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كندا توسع قائمة العقوبات ضد روسيا

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كندا توسع قائمة العقوبات ضد روسيا
Legion-Media
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أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا لتشمل 34 شخصا ومنظمة "متورطة بنشر معلومات مضللة".

وبحسب البيان: "تم فرض عقوبات إضافية فيما يتعلق بالغزو الروسي غير المبرر ومحاولة ضم الأراضي الأوكرانية".

واشتملت العقوبات الكندية، قناة زفيزدا التلفزيونية، بالإضافة إلى الصحفيين الروس، ميخائيل ليونتييف، تينا كانديلاكي، كيريل كليمينوف، المفوض العسكري ألكسندر كوتس، المقدم ماريا سيتيل، المعلق الرياضي دميتري غوبرنييف، ورئيس تحرير صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" بافيل غوسيف، والكاتب في "كومسومولسكايا برافدا" ألكسندر غاموف.

بالإضافة إلى ذلك، عدد من الممثلين: سيرغي بيزروكوف، ودميتري بيفتسوف، وفلاديمير مشكوف، ورئيس الجمعية التاريخية العسكرية الروسية فلاديمير ميدينسكي، ورئيس فصيل الشعب الجديد في الدوما أليكسي نيتشايف.

ووفقا للسلطات الكندية، قائمة العقوبات تشمل الأفراد والكيانات الذين "ينشرون معلومات مضللة".

المصدر: تاس

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