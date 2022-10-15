بينها زلزال بقوة 5 درجات.. سلسلة هزات أرضية تضرب بركانا في "حالة من الاضطرابات المتزايدة" بهاواي

ضربت سلسلة من الهزات الأرضية، بينها زلزال بلغت قوته 5 درجات، بركان "ماونا لوا" في هاواي، الذي يعد أكبر بركان نشط على الكوكب، ويعتبر في "حالة من الاضطرابات المتزايدة".

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وبدأت سلسلة الهزات الأرضية بزلزال بلغت قوته 4.6 على مقياس ريختر قبل ثوان من الهزة الكبيرة، التي ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوتها بلغت 5.1 درجة، فيما تبع ذلك هزات ارتدادية أصغر.

وفي بيان له، أوضخ مرصد بركان هاواي أن الزلزال الأول كان بعيدا عن الشاطئ وجنوب مدينة باهالا، تلاه زلزال أكبر جنوب باهالا أسفل طريق سريع.

وأضاف البيان: "الاهتزاز من الزلازل الكبير ربما كان قويا بما يكفي لإحداث أضرار محلية طفيفة، خاصة في المباني القديمة.. وقع الزلزالان في غضون 24 ثانية من بعضهما البعض، مما تسبب في اهتزاز لمدة أطول وربما شدة أكبر من أي من الزلازل التي كان من الممكن أن تحدثها بمفردها"، مشيرا إلى أن "توابع الزلزال قد تستمر لعدة أيام إلى أسابيع، وربما تكون كبيرة بما يكفي للشعور بها".

وأشار عمدة مقاطعة هاواي، ميتش روث، إلى أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات، موضحا أن هناك بعض الأضرار الطفيفة وقعت في باهالا، بما في ذلك سقوط قطع بلاط من مبنى في مقاطعة.

المصدر: "أ ب"