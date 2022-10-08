المتحدث باسم الرئاسة التركية لا يستبعد استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في حديث نقلته شبكة "سي إن إن" أمس، إنه لا يستبعد احتمال استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

ووفقا لكلمات المتحدث التركي، كان تعليق عملية المفاوضات بين موسكو وكييف أمرا متوقعا، لكن من المحتمل أن يتم استئناف هذه المفاوضات "في هذه اللحظة أو تلك".

وأضاف قالن: "لكن السؤال هو متى سنعود إليها، وكم هو حجم الضرر الذي سيحدث بحلول ذلك الوقت".

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وذكر قالن أن بلاده تعتقد أن الجانب الروسي، يعول على "إبرام صفقة جديدة مع الغرب". وقال: "مما لا شك فيه أن هذا يتعلق جزئيا بأوكرانيا. لكن القضية الأكبر هي في الحقيقة صفقة بين روسيا والعالم الغربي".

ويشار إلى أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، أعلن يوم الثلاثاء عن بدء تطبيق قرار مجلس الأمن القومي والدفاع بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: تاس