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بوشلين: الوضع في مدينة كريمينايا آخذ بالاستقرار

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بوشلين: الوضع في مدينة كريمينايا آخذ بالاستقرار
RT
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صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين لقناة "روسيا 1" بأن الوضع في مدينة كريمينايا في جمهورية لوغانسك آخذ بالاستقرار.

وأشار إلى أن الوضع الأكثر سوءا يكمن في بلدة كراسني ليمان وأن وحدات التحالف المشتركة بين الجمهوريتين تقوم ببناء التحصينات اللازمة في مدينة كريمينايا على ضوء الأحداث الأخيرة.

وفي الأول من أكتوبر أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية قامت بعملية انسحاب تكتيكي من بلدة كراسني ليمان إلى مواقع أكثر أهمية في جمهورية دونيتسك لتفادي الحصار.

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وأضاف أن القوات المسلحة قتلت أكثر من 200 جندي أوكراني على محاور كراسني ليمان رغم  استدعاء العدو لقوات الاحتياط واستمراره في عمليات الهجوم مع تفوق كبير في القوات والوسائل.

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المصدر: تاس

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