البنتاغون: نراقب استخدام الأسلحة الغربية في أوكرانيا لمعرفة حاجاتهم

أعلنت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لورا كوبر، أن واشنطن تراقب عن كثب استخدام أوكرانيا للأسلحة الموردة لها.

وقالت كوبر: "إننا نراقب عن كثب مستوى استخدام أوكرانيا للأسلحة المقدمة للتأكد من أن لديهم كل ما يحتاجون إليه، الولايات المتحدة تقدم أسلحة إضافية، كما أننا نستثمر في إنتاج الأسلحة، ونرى أن حلفاءنا وشركاءنا يستثمرون في إنتاج الأسلحة.. لمواصلة دعم كييف".

وأشارت المتحدثة باسم البنتاغون إلى أن بلادها تتشاور بانتظام مع أوكرانيا بشأن الإمداد الضروري بالأسلحة وتنوي مواصلة تزويد كييف بالمعدات.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 625 مليون دولار لصالح كييف، تشمل راجمات صواريخ من طراز هيمارس.

المصدر: نوفوستي