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اليابان تحتج على إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ

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اليابان تحتج على إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ
Legion-Media Pictorial Press
صورة من الأرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن طوكيو قدمت احتجاجا لكوريا الشمالية بعد عملية جديدة لإطلاق صواريخ باليستية من قبل بيونغ يانغ.

وقال نائب وزير الدفاع الياباني توشيرو إينو خلال مؤتمر صحفي، صباح السبت بالتوقيت المحلي، إن الوزارة تعتقد أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخين باليستيين.

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وأضاف أن الصاروخين قطعا مسافة ما بين 350 و400 كلم، ووصلا إلى ارتفاع أقصاه 50 كلم.

وأكد أنه "عبر القنوات الدبلوماسية وجهنا احتجاجا إلى كوريا الشمالية بشأن إطلاق الصاروخين".

وأشار إلى أن كوريا الشمالية نفذت 4 عمليات لإطلاق الصواريخ خلال أسبوع واحد لأول مرة، مضيفا أن ذلك "يشكل خطرا على أمن البلاد والمنطقة".

المصدر: وكالات

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