تقرير: تقدم في الاتصالات بين مسقط وتل أبيب لفتح المجال الجوي العماني أمام الطائرات الإسرائيلية

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن هناك تقدما في الاتصالات بين مسقط وتل أبيب يتيح للطائرات الإسرائيلية استخدام المجال الجوي العماني.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أنه في حال نجاح تلك الاتصالات، فإنها ستشمل السماح للطائرات الإسرائيلية باستخدام أجواء سلطنة عمان، مبينة أنه سبق لمسقط أن رفضت السماح للطائرات الإسرائيلية باستخدام أجوائها من قبل، رغم العلاقة التي وصفت بـ"الطيبة" بين الجانبين منذ سنوات طويلة، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين مسقط وتل أبيب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال موافقة سلطنة عمان على السماح للطائرات الإسرائيلية باستخدام أجوائها من وإلى تل أبيب، فإن ذلك سيؤدي إلى تقصير إضافي للطائرات الإسرائيلية من وإلى منطقة الشرق الأقصى، فضلا عن تخفيض الأسعار، خاصة بعد سماح السعودية بمثل هذه الخطوة.

وكشفت أن ملف فتح الأجواء العمانية أمام الطائرات الإسرائيلية قد نوقش بين مسؤول إسرائيلي بارز ونظيره من سلطنة عمان، في نيويورك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، لافتة إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه المناقشات قد جرت بشكل مباشر أو تم إجراؤها من خلال وساطة إماراتية أو سعودية.

المصدر: israel hayom