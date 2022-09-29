وسائل إعلام: النمسا تبدأ تحقيقا في حادث تخريب مصفاة النفط "Schwechat"

ذكرت صحيفة "كرونين تسايتونج" النمساوية نقلا عن مصادر خاصة أنه جار التحقيق في الحادث الذي وقع في مصفاة تكرير النفط "شويشات" أوائل يونيو الماضي وأضافت يحتمل أن تكون أعمالا تخريبية.

وبحسب الصحيفة، فإن الوكالة الحكومية النمساوية تحقق في الحادث مع شركائها الأوروبيين، وتبين التحقيقات احتمالية وجود تدخل قوة خارجية في الحادثة دون ذكر تفاصيل التحقيق، في حين تلتزم شركة "OMV" التي تدير المصفاة بالفرضية التي تشير إلى أن الحادث وقع بسبب مشاكل تقنية.

وتعتبر مصفاة "Schwechat" واحدة من أكبر مصافي التكرير في أوروبا.

يذكر أن الحادث وقع في المصفاة بتاريخ الـ 3 من يونيو الماضي ما تسبب في أضرار في وحدة تقطير النفط الخام الرئيسية.

وعلى خلفية الحادث واجهت عدة مناطق في البلاد نقصا في الديزل ما اضطر الحكومة النمساوية إلى استخدام احتياطي البلاد الاستراتيجي.

المصدر: نوفوستي