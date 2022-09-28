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مادورو: أوروبا والولايات المتحدة تمارسان "انتحارا اقتصاديا"

أخبار العالم

مادورو: أوروبا والولايات المتحدة تمارسان
AP
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قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن أوروبا والولايات المتحدة تنتحران في محاولتهما إلحاق الضرر بروسيا.

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وأضاف: "اختارت أوروبا والولايات المتحدة انتحارا اقتصاديا في محاولة لقتل روسيا، وأعلنتا الانتحار الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعهما واقتصادهما وذلك من أجل إلحاق ضرر بروسيا والقضاء على روسيا بسبب هوسهما بروسوفوبيا".

وقال إن الغرب يفضل أزمة الطاقة والأزمة الاقتصادية على حوار السلام مع روسيا.

كما دعا جميع الأطراف للعودة إلى الحوار الدبلوماسي لمنع تصعيد النزاع ونشوب حرب عالمية جديدة.

المصدر: نوفوستي

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