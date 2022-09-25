دونيتسك.. استمرار التصويت على الانضمام إلى روسيا رغم القصف الأوكراني

أشار نائب مجلس "الدوما" الروسي إيغور إيغوشين إلى أن مواطني جمهورية دونيتسك يصوتون بنشاط في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، رغم القصف الأوكراني.

وأضاف أن سكان دوكوتشايفسك كانوا ينتظرون التصويت للانضمام إلى روسيا منذ 8 سنوات ورغم ظروف القتال استمر الناس بالتوافد بنشاط على مراكز الاقتراع.

وقال إيغوشن بعد التواصل مع المواطنين أن لديه شعورا بأن نسبة التصويت ستكون 100% تقريبا.

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وتواصل جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون جنوبها، الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، في حملة انطلقت في الـ23 من سبتمبر الجاري وستستمر حتى الـ27 منه.

مجلسا الاتحاد، والدوما الروسيان، أعربا عن تأييدهما المطلق لقبول نتائج الاستفتاء في المناطق المذكورة.

وأكد الكرملين في وقت لاحق، أن أي محاولة لتعطيل الاستفتاء، أو الاعتداء على المناطق المحررة الراغبة في الانضمام إلى روسيا، ستعتبر اعتداء على روسيا، بما قد يترتب على ذلك من عواقب.

المصدر: نوفوستي